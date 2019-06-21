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Çukurbağ’ı dünya tanıyacak

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından farklı zaman dilimlerinde yürütülen "Çukurbağ Kurtarma Kazıları”nda elde edilen ürünlerle ilgili kitap çıkarılacağı öğrenildi.
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Kocaeli’de bulunan Roma Başkenti Nikomedia’ya dair yenilikçi arkeolojik çalışmalar yapan ve bu projenin de yöneticisi olan Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk ve Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün araştırmacı olarak yer aldığı "Nikomedia'da Bir Roma Anıtı: Çukurbağ Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Çok renkli Rölyef ve Heykellerinin Teknik, İkonografik Analizi ve Dijital Rekonstrüksiyonu" isimli Tübitak projesi hayata geçirildi.  Kocaeli Müze Müdürlüğü çok yakında başkent Nikomedia ve Çukurbağ alanını tüm dünya ile tanıştıracak prestijli bir kitabın yayımlanacağını duyurdu.

Bugün 16:43 TSİ - Kültür-Sanat

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