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“Cumhuriyet kazanımları yok ediliyor”

ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş Amasya Genelgesinin 100. Yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.
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ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş Amasya Genelgesinin 100. Yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet kazanımlarının yok edilmesine tepki gösteren Özbaş, “Amasya Genelgesi, yüzyıl önce olduğu gibi, bugünde mücadelemizin esası ve dayanağıdır.  Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan’a tereddütsüz saldıranlarla ve “Lazistan, Kürdistan, Rum Ortodoks Ekümenikliği”nden söz edenlerle karşı karşıyayız. BOP ve GOP projelerinin taşeronları sinsice çalışmaktadır. Cumhuriyet Devrimi ile kazandığımız çağdaş değerler birer birer yok edilmektedir. Bizler bu değerlerin savunucuları olarak, Amasya Genelgesi’nin 100. yılında Büyük Atatürk’ü saygı ve tükenmez bağlılıkla anmaktayız” ifadelerini kullandı.

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