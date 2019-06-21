Gölcük Niğdeliler Derneği Başkanvekili Cemil Çakmak, Gölcük halkına çağrıda bulunarak, “Yerel esnafımızı mutlaka destekleyelim” dedi. Yerli esnafın korunmasının milli ekonomi açısından hayati önem taşığını aktaran Çakmak, “Gölcük esnafı uzun zamandan beri zor durumda. Piyasa şartları ve buna benzer nedenlerden ötürü işler bozuk. Ben Gölcük halkımıza şunun çağrısında bulunmak istiyorum; Alışverişinizi yerel esnafımızdan yapın. Bir anahtarınızı, bir emanetinizi esnaflarımıza emanet ediyorsunuz. Bunları büyük avm’lerde yapamazsınız. Esnaflarımız yeri gelir vatandaşları ücret konusunda idare eder. Ay başına kadar borçları bekler. Bunları esnaflar yapar ama büyük alışveriş mağazaları yapmaz” ifadelerini kullandı.
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“Yerel esnaf desteklenmeli”
Gölcük Niğdeliler Derneği Başkanvekili Cemil Çakmak, Gölcük halkının yerel esnafa sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz