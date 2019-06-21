Bat: Yaz etkinliklerimiz olacak

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, derneğin yaz dönemindeki çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Derneğin yaz aylarına uygun etkinlikler yapmaya devam edeceğini belirten başkan Bat, “Yaz döneminde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Deniz turlarımız da devam edecek. Birer haftalık kamplar dahilinde arkadaşlarımızla birlikte deniz kenarına gideceğiz. Bu kamplarımızın yapılma ihtimali yüzde 85’dir. Derneğimiz her ne kadar yaz ayı gelse de mevsim gereği çeşitli etkinlikler yapmaya devam edecek.Merkezimiz bakıma giriyor, 2 ay sürecek bakımın ardından oradaki kurslarımız da devam edecek” dedi.