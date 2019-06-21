Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, derneğin yaz dönemindeki çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Derneğin yaz aylarına uygun etkinlikler yapmaya devam edeceğini belirten başkan Bat, “Yaz döneminde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Deniz turlarımız da devam edecek. Birer haftalık kamplar dahilinde arkadaşlarımızla birlikte deniz kenarına gideceğiz. Bu kamplarımızın yapılma ihtimali yüzde 85’dir. Derneğimiz her ne kadar yaz ayı gelse de mevsim gereği çeşitli etkinlikler yapmaya devam edecek.Merkezimiz bakıma giriyor, 2 ay sürecek bakımın ardından oradaki kurslarımız da devam edecek” dedi.
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Bat: Yaz etkinliklerimiz olacak
Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, derneğin yaz ayına uygun etkinklikler hazırlayacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz