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Ensar'da GERGİN ANLAR!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sabah yaptığı basın toplantısında ifade ettiği gibi Nebi Güdük Gençlik Merkezi'nin kilidini değiştirmek için harekete geçti.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında AKP’li İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminden kalma, cemaat ve vakıflara yapılan usülsüz harcamaları kamuoyu ile paylaştı. Hürriyet açıklamasında, belediyenin yaptığı ve vakıflara ücretsiz işletilmek üzere devredilen 2 binayı örnek gösterdi. Bu binalardan biri Ensar Vakfına devredilen ve geçtiğimiz yıl Bilal Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılan Nebi Güdük Gençlik Merkezi ismi verilen bir bina.

Hürriyet toplantı sonrası binanın kilidini değiştirip Ensar Vakfı'dan alacağını ifade etmişti. Saat 14.30 olarak duyurulan işlem saatinin ardından yaklaşık 1.5 saat geçmesine rağmen bir işlem yapılmadı. İzmit Belediyesi'den gelen bilgiye göre Fatma Kaplan Hürriyet'in son dakika önemli misafiri gelmesi nedeniyle yapılan işleme katılmayacağı ifade edildi. Ensar binasında işlemleri Hukuk Birimi ve Zabıta ekiplerinin yapacağı belirtildi.

BEKLEME DEVAM EDİYOR

Fatma Kaplan Hürriyet Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ne varmadan Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri ve yöneticileri kültür merkezinde toplandı. Başkan Hürriyet gelmeden merkezin önünde açıklama yaptı.

BİNADA GERGİNLİK

Saatler süren bekleyişin ardından İzmit Belediyesi Hukuk İşleri Müdür Vekili Avukat Melek Akdeniz ve Zabıta ekipleri Gençlik Merkezi'ni teslim almak üzere geldiler. Vakıf Akdeniz Başkan Musa Taşcı ile birlikte avukatlar eşliğinde görüştü. Başkanın odasında gerçekleşen görüşme öncesi gergin anlar yaşandı. Yalnız görüşmek isteyen başkan ve vekil yukarı çıkarken zabıta ekipleri ile binadakiler arasında yaşanan gerginlik Melek Akdeniz'in zabıtlardan ricası sonrası sakinledi.

Bugün 17:13 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Ayhan - BUNLARDA BİR İLK YAŞANYOR .KAPI KİLİDİ DEĞİŞTİRME MODASI...

Yanıtla . 1Beğen 21 Haziran 18:04
01

Vatandaş - İçerisinde yapılan masrafları israfı lüksü görünce insanın aklına din eğitimi verilen bir yer olarak hiç gelmiyor din eğitimini 4bin tl lik playstationlarla veriyorlarsa bişey diyemeyiz tabi :)

Yanıtla . 6Beğen 21 Haziran 17:29

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