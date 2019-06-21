Birbirinden özel lezzetleriyle Haqqo Chati kapılarını açtı

Haqqo Chati, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak’ta faaliyet gösteren Ramada Otel karşısında kapılarını açtı. Restoranın açılış törenine MRC Holding’in sahibi Hüsamettin Örkmez’in Arap Ortağı Moazz Hayek, Restoran işletmecisi Göksun Göker, Dünya Yatırımcı Sanayi İş Adamları Derneği Genel Başkanı Ahmet Kızılöz, AKP Yalova eski milletvekili Temel Coşkun, İl eski Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Saadet Partisi Başiskele Belediye eski Başkan Adayı Zafer Mutlu ile Hababam Sınıfı’nda rol alan oyuncu Tuncay Akça ve çok sayıda davetli katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Açılış töreninde duygularını dile getiren restoran işletmecisi Göksun Göker, “Markamızın başlangıcında bizim ilk hedefimiz aidiyet. Evinizdeki konforu ve samimiyeti burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bulunan herkese katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Göker’in ardından konuşan MRC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Örkmez “Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız” derken ortağı Moazz el Hayek ise “Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesilmesiyle birlikte Haqqo Chati resmen açılmış oldu.

DÜNYA LEZZETLERİ BİR ARADA

Göksun Göker’in işletmeciliğini yaptığı Haqqo Chati’de istediğiniz kahvaltı tabağını, serpme kahvaltıyı yada yöresel kahvaltıyı tercih edebilirsiniz. Hiçbir tatlandırıcı ve katkı maddesi barındırmayan Fransa, İtalya, Meksika ve Arap Mutfağı’ndan dünya lezzetlerini bulabileceğiniz gibi Hatay, Lübnan ve Fas mutfağından mezelerden de tadabilirsiniz. Toplam 40 personelle hizmet verecek olan Haqqo Chati ­07.00-02.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek.