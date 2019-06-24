Kiraz’da heyecan başlıyor!

Bu yıl 8.’sinin organize edildiği Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda kura çekimi Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Gruplarını belirleyen takım sorumlular centilmenlik sözü verdi.
4 GRUP 16 TAKIM
Gelenekselleşen Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda heyecan bu akşam başlıyor. Çekilen kuraların ardından gruplarını belirleyen takımlar güçlü kadrolar kurdu. Turnuvanın açılış maçında Armutlu Emlak ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü karşılaşacak. Alpaslan Türkeş Stadı yanındaki tesisteki maç saat 20.00’de başlayacak. Bu maçın ardından Termofer ile Amasyalılar Derneği galibiyet için sahadaki yerini alacak. Erdem ÖVÜÇ
GRUPLAR
A GRUBU
Armutlu Emlak
Termofer
Amasyalılar Derneği
Körfez İlçe Emniyet
B GRUBU
Kontrat İnşaat
Eğitim Sen Körfez
Kov Spor
Körfez Muşlular Derneği
C GRUBU
Maksimum Özel Güvenlik
BFM Soğutma
Öz-Can Pişmaniye
Holiday Inn
D GRUBU
İzmit Rotary Kulübü
Özel Kumlu Sürücü Kursu
Kocaeli TÜFAD
Hüner Teknik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz