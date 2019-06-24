Kiraz’da heyecan başlıyor!

Bu yıl 8.’sinin organize edildiği Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda kura çekimi Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Gruplarını belirleyen takım sorumlular centilmenlik sözü verdi.

4 GRUP 16 TAKIM

Gelenekselleşen Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda heyecan bu akşam başlıyor. Çekilen kuraların ardından gruplarını belirleyen takımlar güçlü kadrolar kurdu. Turnuvanın açılış maçında Armutlu Emlak ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü karşılaşacak. Alpaslan Türkeş Stadı yanındaki tesisteki maç saat 20.00’de başlayacak. Bu maçın ardından Termofer ile Amasyalılar Derneği galibiyet için sahadaki yerini alacak. Erdem ÖVÜÇ

GRUPLAR

A GRUBU

Armutlu Emlak

Termofer

Amasyalılar Derneği

Körfez İlçe Emniyet

B GRUBU

Kontrat İnşaat

Eğitim Sen Körfez

Kov Spor

Körfez Muşlular Derneği

C GRUBU

Maksimum Özel Güvenlik

BFM Soğutma

Öz-Can Pişmaniye

Holiday Inn

D GRUBU

İzmit Rotary Kulübü

Özel Kumlu Sürücü Kursu

Kocaeli TÜFAD

Hüner Teknik