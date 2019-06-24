Hüseyin Üzülmez’i ÇOK TERLETİYORLAR!

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez günün önemli bir bölümünü İstanbul’da geçiriyor. Transfer yasağını kaldırmak için ağır dosya sahipleri ile yoğun bir şekilde görüşen Üzülmez, öncelikli amaçlarının transfer yasağını kaldırmak olduğunu tekrarladı. Güncel rakamlara göre transferi açmak için faizleri ile birlikte toplam borç 22 milyon. Üzülmez ana paraların ödenmesi yolu ile borcun tamamını kapatmak istiyor. Toplam ana para borcu ise 7 milyon civarında. Şu bir gerçek ki Üzülmez’i çok terletiyorlar!

BEKLENTİLERİN YÜKSEK OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

Başkan Üzülmez gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi: Ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Beklentiler oldukça yüksek. Bunun da sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Bu bakımdan çok dikkatli hareket ediyoruz. Bir çok kesim bizlere destek veriyor. Çevremizde sosyal, ticari, siyasi ve sportif anlamda kim varsa bu konu ile alakalı, kimseyi ayrıştırmadan seferber etmiş durumdayız.

BİZE YARDIMCI OLUYORLAR

Türk futbolunun önemli karakterlerin Mustafa Denizli hocamız ile görüştüm. Kendisi ile 1 menajerin dosyası hakkında görüştük ve bu konuda bize yardımcı oluyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Divan Başkanı Vefa Küçük, ‘Bende bir Kocaelisporluyum’ diyerek geçmişte Fenerbahçe’de forma giymiş ve bizde dosyası olan alacaklılarla görüşüyor. İbrahim Üzülmez de aynı şekilde bize yardımcı oluyor. Bu kulübün geçmişinde yer alan başkan, yönetici, antrenör olarak görev yapmış herkesle tüm spor dinamikleri ile birlikte hareket ediyoruz. Çünkü söz konusu Kocaelispor” dedi.

BU ALGI İŞİMİZİ GÜÇLEŞTİRİYOR

“Gelen yönetim transferi açacak, siyaset arkasında, muhalefet bile arkasında” gibi oluşturulan algı maalesef işlerimizi zorlaştırıyor. Pazarlık konusunda gücümüzü zorlaştıran bir algı bu. Ama kendimizi ifade ettik ve konuyu belli bir noktaya getirdik. Alacaklıların hepsine anapara üzerinden teklif yaptık. Şu an çözülmeyi bekleyen 16 dosya var ama bunlar en ağırları. Dosyanın faizli toplamı 20 Milyon TL’yi buluyor. Kocaelispor’un tüm borcu ise 130 milyon civarında.

KULÜP BİNASININ YERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Kocaelispor Kulübü’nün Körfez Burunga Tesisleri’nin kullanacak olmasının önemli ihtiyacı karşıladığını söyleyen Başkan Üzülmez “Ben bir daha bu kulüp binasına girmem dedim. Burası Kocaelispor’a yakışmıyor. En kısa sürede İzmit merkezde yeni bir kulüp binasına sahip olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey ile görüşmelerimiz oldu. İzmit’te 4-5 yer var, bakıyoruz. En kısa sürede yeni kulüp binamıza kavuşacağız” dedi.

HAVUZA ATIYORUZ

Teknik adam konusuna gelince. Biz kurumsal bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Yönetimde görevlendirmelerimizi yaptık. 1-2 arkadaşımızı görevlendirdik. Başkan yardımcılarımız o görüşmeleri yapıyor. Tabii ki arayanlar oluyor. Bu bakımdan bir havuz oluşturuyoruz. Daha transfere açık değiliz, bu nedenle mukavele imzalayamıyoruz. Şu an Kocaelispor camiasında isteyen hocalar ve futbolcular var. Transferin açılmasını bekleyen havuzdaki isimlerden birileri ile anlaşacağız. Bunu da zamanı geldiğinde açıklayacağız. Erdem ÖVÜÇ