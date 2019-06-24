Gölcükspor’a kim başkan olacak?

Bugün olağan üstü genel kurulunu yapacak olan Gölcükspor’da kimin başkan olacağı merak konusu. İsmi geçenler Temel Ertem, Hüseyin Çardak ve Mehmet Yaşar… Bu 3 isim de ortak bir yorumda bulundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ne derse o.

KRİZ KAPIDA

Bugün 14.00’te ilk oturum gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturum 1 Temmuz’da olacak. Gölcükspor’un mali anlamda işi hayli zor görülüyor. Toplam borç 3 milyonu geçti. Alacaklılar da sırada bekliyor. Eylül’e kadar kulübe en az 1.5 milyon gerekiyor. Federasyondan alacaklılar da kulübe transfer yasağı getirebilir. Kısacası Gölcükspor yavaş yavaş krize doğru sürükleniyor! Ahmet AKAY