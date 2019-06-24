Gölcükspor’a kim başkan olacak?

Bugün olağan üstü genel kurulunu yapacak olan Gölcükspor’da kimin başkan olacağı merak konusu. İsmi geçenler Temel Ertem, Hüseyin Çardak ve Mehmet Yaşar… Bu 3 isim de ortak bir yorumda bulundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ne derse o.
KRİZ KAPIDA
Bugün 14.00’te ilk oturum gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturum 1 Temmuz’da olacak. Gölcükspor’un mali anlamda işi hayli zor görülüyor. Toplam borç 3 milyonu geçti. Alacaklılar da sırada bekliyor. Eylül’e kadar kulübe en az 1.5 milyon gerekiyor. Federasyondan alacaklılar da kulübe transfer yasağı getirebilir. Kısacası Gölcükspor yavaş yavaş krize doğru sürükleniyor! Ahmet AKAY
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Yorumlar
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Kibarcik - bu işe adem ellıbeş işin ühtesinden gelir diger adaylar sadece konumankenıolur ademın 3 lıgte ne kadar kkulup varsa ıstısnasız hepsı ile beşeri münasebetleri en üst düzeyde tutmuştur her gıttıgıdeplasmanda hüsnü kabul görmüştür veselam
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