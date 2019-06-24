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Dün 08:00 TSİ- Spor G: 23 Haziran 2019

Gölcükspor’a kim başkan olacak?

Bugün olağan üstü genel kurulunu yapacak olan Gölcükspor’da kimin başkan olacağı merak konusu.
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Bugün olağan üstü genel kurulunu yapacak olan Gölcükspor’da kimin başkan olacağı merak konusu. İsmi geçenler Temel Ertem, Hüseyin Çardak ve Mehmet Yaşar… Bu 3 isim de ortak bir yorumda bulundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ne derse o.

KRİZ KAPIDA

Bugün 14.00’te ilk oturum gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturum 1 Temmuz’da olacak. Gölcükspor’un mali anlamda işi hayli zor görülüyor. Toplam borç 3 milyonu geçti. Alacaklılar da sırada bekliyor. Eylül’e kadar kulübe en az 1.5 milyon gerekiyor. Federasyondan alacaklılar da kulübe transfer yasağı getirebilir. Kısacası Gölcükspor yavaş yavaş krize doğru sürükleniyor! Ahmet AKAY

Dün 08:00 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Kibarcik - bu işe adem ellıbeş işin ühtesinden gelir diger adaylar sadece konumankenıolur ademın 3 lıgte ne kadar kkulup varsa ıstısnasız hepsı ile beşeri münasebetleri en üst düzeyde tutmuştur her gıttıgıdeplasmanda hüsnü kabul görmüştür veselam

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 10:33

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