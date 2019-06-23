Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 22:14 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:59 TSİ

Bahçeli: Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi hakkında açıklamada bulundu. Bahçeli, “Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yenilenen seçim sonrasında açıklanan geçici sonuç ile İstanbul halkının tercihinin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, “Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur. İstanbul’da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul temelli, yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir” dedi.

“CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir”

31 Mart seçimlerinde yaşananların tarihte unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olduğunu anlatan Bahçeli, “31 Mart’ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olmuştur. Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul’a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkar siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hakim olmuştur. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir” dedi.

“Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır”

Seçimlerin sonrasında bu sürecin kapanması gerektiğini söyleyen ve erken seçim konusunun açılmasının Türkiye’ye yapılacak bir kötülük olduğunu aktaran Bahçeli, “Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkansız olan ağır meselelerinin halini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir”

Cumhur İttifakı’nın varlığını sürdüreceğinden bahseden Bahçeli, “Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır” şeklinde konuştu.

İstanbul seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. 23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım. 11 Mayıs’tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve fedakarlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bütün muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum"

Dün 22:14 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Osman - Şerefsiz Bahçeli mesajında başkan Ekrem İMAMOĞLU'nu kutlamiyor. Bu kadar da fesatlık olmaz ki...

Yanıtla . 1Beğen 24 Haziran 07:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Haydar Akar'dan 16 milyona teşekkür mask
Haydar Akar'dan 16 milyona teşekkür
Haydar Akar, ilk sonuçları açıkladı! mask
Haydar Akar, ilk sonuçları açıkladı!
Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur mask
Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur
İstanbul zaferi, Derince’de kutlandı mask
İstanbul zaferi, Derince’de kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik
Bahçeli: Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır mask
Bahçeli: Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'in programı iptal! mask
Hürriyet'in programı iptal!
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak mask
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak

GALERİ

620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı mask
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL