Hürriyet ve Sarıbay, İmamoğlu’nun yanında

Resmi olmayan sonuçlara göre 800 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bir kez daha kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk kez Sancaktepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da toplantıya katılarak İstanbulluların coşkusuna ortak oldu.