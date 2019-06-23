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Hürriyet ve Sarıbay, İmamoğlu’nun yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi olmayan sonuçların gelmesinin ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına geçtiği toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da katıldı.
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Resmi olmayan sonuçlara göre 800 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bir kez daha kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk kez Sancaktepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da toplantıya katılarak İstanbulluların coşkusuna ortak oldu.

Dün 22:33 TSİ - Gündem

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