Resmi olmayan sonuçlara göre 800 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bir kez daha kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk kez Sancaktepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da toplantıya katılarak İstanbulluların coşkusuna ortak oldu.
Dün 22:33 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:20 TSİ
Hürriyet ve Sarıbay, İmamoğlu’nun yanında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmi olmayan sonuçların gelmesinin ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına geçtiği toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz