Kandıra İncecik Hatıplar Mahallesinde meydana gelen olayda, tarlalarında çalışmaya çıkan P.K'nın kullandığı traktörün çamurluğunda oturan Emine Şirin Kılıç (52) isminde kadın, iddiaya göre, dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada manevra yapan traktörün altında kaldı. Durumu farkeden sürücü hemen 112 acil, Jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Emine Şirin Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi için M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kandıra ilçe Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
23 Haziran 2019- Asayiş Güncelleme: Dün 15:44 TSİ
Kandıra'da traktör bir can aldı
Kandıra İncecik köyünde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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