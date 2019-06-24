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Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü

Gölcük'te yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali O. (61), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Olay, akşam saatlerinde, D-130 yolu Değirmendere Mahallesi Cumhuriyet Sitesi önünde meydana geldi. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dursun Ali O.'ya Karamürsel ilçesi yönünden gelen Sinan G. yönetimindeki 71 DH 836 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dursun Ali O.'ya yaşamını yitirdi. Dursun Ali O.'nun cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sinan G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Yorumlar

(3)
02

Ersoy Kandemir - Gölcük Emniyet Müdürü değişsin!

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 11:31
03

Rambo - @Ersoy Kandemir 02 nolu yoruma cevabı: emniyet müdürümü o adama karşıya geç demiş

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 18:27
01

Cafer Güneş - Mübarek insan hemen 10 metre ileride üst geçit var.

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 09:52
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