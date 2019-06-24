Gebze'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Türkiye’nin hemen her ili ve ilçesindeki etkinliklere katılan ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil eden başpehlivan Tanju Gemici’nin ise etkinliğe davet edilmediği öğrenildi. Kocaeli'de ismi en iyi 4 güreşçi içinde geçen ve katıldığı yarışlarda ilimizi gururlandıran Gemici’nin, Kocaeli’deki bir etkinliğe davet edilmemesi yarışlara gölge düşürdü.