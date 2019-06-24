Gebze'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Türkiye’nin hemen her ili ve ilçesindeki etkinliklere katılan ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil eden başpehlivan Tanju Gemici’nin ise etkinliğe davet edilmediği öğrenildi. Kocaeli'de ismi en iyi 4 güreşçi içinde geçen ve katıldığı yarışlarda ilimizi gururlandıran Gemici’nin, Kocaeli’deki bir etkinliğe davet edilmemesi yarışlara gölge düşürdü.
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Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili başarılı güreşçi Tanju Gemici’nin, Gebze’deki Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne davet edilmemesi güreşseverlerin tepkisini çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz