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İstanbul'daki yangının acısı Körfez'e düştü

DSP Körfez İlçe Başkanı Gündüz Kamil Çehreli’nin amcaoğlu ve amcakızı evlerinde klima patlaması sonrasında çıkan yangının dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdiler. Çehreli ailesinin engelli olan oğulları yangından tek kurtulan kişi oldu.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, saat 12.00 sıralarında Çehreli ailesi oy kullanmak için İstanbul Kadıköy’deki evlerinden çıkmaya hazırlanırken evde bulunan klima bir anda patladı. Patlama sonrasında alevler yükselmeye başlayınca Barbaros Behzat Çehreli (70) hızla içeri girdi ve engelli olan oğlu Bora Çehreli’yi kurtardı.

KURTARMAK İÇİN GİRDİ, BİR DAHA ÇIKAMADI

Daha sonra tekrar içeri girerek eşi Ülker Çehreli’yi (68) kurtarmak isteyen Barbaros Behzat Çehreli bir daha çıkamadı. Barbarso Behzat Çehreli ve Ülker Çehreli dumandan zehirlenip hayatlarını kaybettiler. Korkun olay sonrasında iki cenaze de otopsi için morga kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden Barbaros Behzat Çehreli, Diler Çelik Fabrikası’nda Satın Alma Müdürü olarak görev yapıyordu ve Deniz Albayı olarak emekli olmuştu. Körfezli Gündüz Kamil Çehreli olayı duyunca hemen İstanbul’a gitti.

Körfezli Gündüz Kamil Çehreli

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