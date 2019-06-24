Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler istifa etti. Güler açıklamasında "2 senedir görev yaptığım Hodri Meydan gurubundan kişisel ve ailevi nedenlerimden dolayı istifa etmiş bulunmaktayım bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm semtlere tüm abilerime tüm taraftar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni gelecek Hodri Meydan başkanına yönetimine başarılar diliyorum. Ben Enver Güler olarak gelecek yönetime tüm gücümle destek olacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
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Enver Güler'den istifa açıklaması
Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler istifa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz