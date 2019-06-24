Liselere Geçiş Sınavı 'LGS' kapsamında yapılan sınavın sonuçları www.meb.gov.tr adresinde açıklandı.
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LGS sonuçları açıklandı!
Liselere Geçiş Sınavı 'LGS' kapsamında yapılan sınavın sonuçları www.meb.gov.tr adresinde açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz