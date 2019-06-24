İzmit Karabaş Mahallesi bulunan NCity AVM’nin otoparkında dün akşam saat 17.20 saatlerinde bir kaza meydana geldi. Plakası bilinmeyen ve otoparkta süratle ilerleyen otomobil, park yerinden çıkmakta olan bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle süratli olan araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. 3 otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 10:30 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:38 TSİ
NCity AVM otoparkında kaza!
İzmit'te bulunan NCity AVM’nin otoparkında dün akşam saat 17.20 saatlerinde bir kaza meydana geldi. Maddi hasarın yaşandığı kazada yaralanan olmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
KEREM - Salim Dervişoğlu Caddesi nde bu ilk kaza degil.Hatta can kaybının yaşandığı kazalar da anımsıyorum. Gaza basmayi araba surmek""sanan bilinçsiz sürücüler olduğu sürece daha cok trafik kazaları olacaktır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.