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NCity AVM otoparkında kaza!

İzmit'te bulunan NCity AVM’nin otoparkında dün akşam saat 17.20 saatlerinde bir kaza meydana geldi. Maddi hasarın yaşandığı kazada yaralanan olmadı.
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İzmit Karabaş Mahallesi bulunan NCity AVM’nin otoparkında dün akşam saat 17.20 saatlerinde bir kaza meydana geldi. Plakası bilinmeyen ve otoparkta süratle ilerleyen otomobil, park yerinden çıkmakta olan bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle süratli olan araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. 3 otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

(1)
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KEREM - Salim Dervişoğlu Caddesi nde bu ilk kaza degil.Hatta can kaybının yaşandığı kazalar da anımsıyorum. Gaza basmayi araba surmek""sanan bilinçsiz sürücüler olduğu sürece daha cok trafik kazaları olacaktır.

Yanıtla . 4Beğen 24 Haziran 13:16

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