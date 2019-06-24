NCity AVM otoparkında kaza!

İzmit Karabaş Mahallesi bulunan NCity AVM’nin otoparkında dün akşam saat 17.20 saatlerinde bir kaza meydana geldi. Plakası bilinmeyen ve otoparkta süratle ilerleyen otomobil, park yerinden çıkmakta olan bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle süratli olan araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. 3 otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.