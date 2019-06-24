Jeoloji Mühendislerinden heyelana yönelik görüş ve öneriler

Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği, son dönemde Kocaeli genelinde yaşanan toprak kaymaları hakkındaki görüş ve önerilerini paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son bir hafta içerinde yoğun yağışın etkisiyle de Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan toprak kaymaları hayatı zorlaştırmaya devam etmektedir. Başiskele Yuvacık inşaat alanında, Körfez İlimtepe’deki taş ocağının bulunduğu bölgede, Derince Mersincik mahallesindeki konut projesi inşaatında, Kartepe Balaban mahallesinde İSU tarafından yapılan çalışma sonucu dere yatağında suyun akış yönünün değiştirilmesiyle oluşan toprak kaymaları veya heyelanlar, bu konudaki bilinçsizliğin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

ISLAK ZEMİNDE MEYDANA GELİYOR

Heyelanlar, Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren depremler, su baskınları gibi, doğal afetler içerisinde yer alırlar. Heyelanlar, genel anlamı ile kütle hareketleri, jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik, etken ve süreçler ile insanların çeşitli kontrolsüz ve bilinçsiz faaliyetlerine bağlı olarak, yamaç dengesinin (stabilitesinin) bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Genel olarak heyelanlar, eğimli arazilerde yağışlı ya da zeminin ıslak olduğu mevsimlerde daha sık oluşmaktadır.

DERE YATAKLARINDA YAPIŞLAMA

Özellikle dere yataklarında ısrarla yapılaşmaya devam edilmesi, yüksek eğimli yamaçlara inşa edilen konutlar, kontrolsüz yapılan yol ve temel kazıları gibi olumsuz insan etkileri, maalesef bu doğal olayların afet boyutunu arttırmakta, ortaya can ve mal kayıplarının çıkmasına neden olmaktadır. Nitekim yerleşim alanlarının seçiminde her türlü alt yapı çalışmalarından önce kapsamlı ve yeterli bir jeolojik-jeoteknik etüt veya etütlerinin yapılmaması, heyelan oluşumuna ortam hazırladığı gibi, heyelan sonucunda meydana gelen zararları da artırmaktadır.Son yağışlarla birlikte Kocaeli genelinde oluşan heyelan ve toprak kaymaları iklimsel ani değişikliklerebağlı olarak kütle hareketlerinin var olabileceğini göstermektedir.

CİDDİ BİR EKSİK

Son yıllarda, doğa kaynaklı afetlerin önceden kestirimi ve zararlarının azaltılması konusunda bazı atılmış adımlar olsa dahi, bu girişimlerin etkisinin halen ciddi manada eksikli olduğu görülmektedir.Bu yaşadığımız doğal olaylardan da anlaşılacağı gibi, jeolojik jeoteknik etütlerin ne kadar önemli olduğunu doğa bize tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Bu anlamda araziye uygun yapının yapılabilmesi ve felaketlerin önlenmesi bakımından jeolojik–jeoteknik etüt raporları hayati önem taşımaktadır.

BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLSİN

Sonuç olarak, doğa olayları insan eliyle birer afete dönüştürülmektedir. Doğa olaylarının engellenmesi söz konusu değildir, ancak aklın ve bilimin yol göstericiliği ile zararlarının azaltılması mümkündür. Aksi takdirde geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de doğa olaylarının can ve mal kayıplarına sebep olmaya devam edeceği son derece açık olup ivedilikle konuya ilişkin bilimsel, gerçekçi ve denetleyici somut eylemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği hususunu kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı görev biliriz. Bu konudaki her türlü bilimsel ve teknik çalışmada odamız ve meslektaşlarımızın gerekli katkı ve yardıma hazır olduğunu da tekrar vurgulamak isteriz.