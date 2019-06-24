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En iyi film ödülü, Bilge Şehir Kocaeli'nin oldu

Büyükşehir Belediyesi, ’Bilge Şehir Kocaeli’’ isimli filmi ile 35 ülkeden 380 filmin katıldığı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde “Şehir” kategorisinde en iyi film ödülünü aldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar yaptı. Yarışmada sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler ve şehir filmleri kategorilerinde kültür ve turizm temalı filmler yer aldı.

KOCAELİ 20 ÜLKEDE TANITILACAK

Festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler ise 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatı bulacak. Topkapı Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine CİFFT Başkanı Alexander Hammel‘da katılırken Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu Festivalin İstanbul etabının 4’üncü yaşında olduğunu hatırlatarak, "Tecrübemiz giderek artıyor, bizleri desteklediğiniz ve yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

380 FİLM ARASINDAN ŞEHİRLER KATEGORİSİNDE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

Şehir filmleri kategorisindeki en iyi film ödülüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Bilge Şehir Kocaeli” filmi layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz aldı. Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan ve 380 filmin başvuru yaptığı organizasyon, festival komitesi ile ödül kazananların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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