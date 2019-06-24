Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 hafta kala iki aday canlı yayında İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde biraraya gelmişti. Program öncesi İstanbul The Marmara Otelinde Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaptığı iddia edilen Küçükkaya, AKP'lilerin tepkilerine maruz kalmıştı. Küçükkaya, dün gece İstanbul Seçim Sonuçları açıklanırken canlı yayın Binali Yıldırım'a hakkını helal etmediğini söyledi.

İşte Küçükkaya’nın o sözleri:

“Ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Danışmanları her şey biliyor. Türkiye’nin gözü önünde oldu her şey. Kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim. Kimlere ne haklar helal ettim ben. Ama bu kez Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Kendisini Allah’a havala ediyorum. Çünkü maalesef annem her şeye tanık oldu. Annem İstanbul’da kalmayı sevmemesine rağmen diş tedavisi için bendeydi. Yaşadığım bu süreci maalesef onun yanında konuşmak zorunda kaldım. O nedenle hakkımı Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum.”