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Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi

Ortak yayın öncesi The Marmara Otelinde Ekrem İmamoğlu ile yaptığı iddia edilen görüşme nedeniyle adeta linç edilen İsmail Küçükkaya canlı yayında olay nedeniyle "Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum" dedi.
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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 hafta kala iki aday canlı yayında İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde biraraya gelmişti. Program öncesi İstanbul The Marmara Otelinde Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaptığı iddia edilen Küçükkaya, AKP'lilerin tepkilerine maruz kalmıştı. Küçükkaya, dün gece İstanbul Seçim Sonuçları açıklanırken canlı yayın Binali Yıldırım'a hakkını helal etmediğini söyledi.

İşte Küçükkaya’nın o sözleri:

“Ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor. Danışmanları her şey biliyor. Türkiye’nin gözü önünde oldu her şey. Kendisine baskı yaptılar. Belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim. Kimlere  ne haklar helal ettim ben. Ama bu kez Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Kendisini Allah’a havala ediyorum. Çünkü maalesef annem her şeye tanık oldu. Annem İstanbul’da kalmayı sevmemesine rağmen diş tedavisi için bendeydi. Yaşadığım bu süreci maalesef onun yanında konuşmak zorunda kaldım. O nedenle hakkımı Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum. Onu Allah’a havale ediyorum.”

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Yorumlar

(2)
02

Soner - bir de haktan hukuktan mı bahsediyor

Yanıtla . 1Beğen 24 Haziran 15:05
01

Ayhan - sanki senin o yaptıgın gizli kapaklı olayından dolayı sana hakkını helal eder..

Yanıtla . 1Beğen 24 Haziran 14:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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