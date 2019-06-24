Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:52 TSİ- Gündem G: Bugün 12:11 TSİ

Yaz konserleri Nil Karaibrahimgil ile başlıyor

Kocaeli Fuarı 53.yıl yaz etkinlikleri Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53.yıl yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri 26 Haziran Çarşamba Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor. Saat 21.00’da başlayacak pop müziğin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil konserini vatandaşlar ücretsiz olarak takip edebilecek.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce Kocaeli’nin sevdiği sanatçılar Kocaeli Fuarı’nda sevenleri ile buluşacak. Kocaeli Fuarı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlarken 10 Temmuz Emre Aydın, 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek. Gebze Metin Oktay Stadı’nda düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek.

NİL KARAİBRAHİMGİL

Profesyonel sanat kariyerine “Ben Buraya Çıplak Geldim”, “Tek Taşımı Kendim Aldım”, “Nil FM”, “Nil Dünyası” gibi birbirinden özel albümler, Kanatlarım Var Ruhumda, Bütün Kızlar Toplandık, Ben Aptal Mıyım, Organize İşler Bunlar, İstanbul’da Sonbahar, Resmen Aşığım, Pırlanta, Hadi İnşallah, Evlenmek Gerek, Burası İstanbul gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Nil Karaibrahimgil, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla muhteşem bir konser verecek.

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi mask
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi
Cumhur İttifakına oy vermeyenlere "Sarhoş" dedi mask
Cumhur İttifakına oy vermeyenlere "Sarhoş" dedi
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü mask
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü
Aydın Ünlü'den eski MHP'li vekile sert tepki! mask
Aydın Ünlü'den eski MHP'li vekile sert tepki!
AKP'den ilk açıklama! mask
AKP'den ilk açıklama!
İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak? mask
İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'in programı iptal! mask
Hürriyet'in programı iptal!
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak mask
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak

GALERİ

620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı mask
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL