Yaz konserleri Nil Karaibrahimgil ile başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53.yıl yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri 26 Haziran Çarşamba Nil Karaibrahimgil konseri ile başlıyor. Saat 21.00’da başlayacak pop müziğin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil konserini vatandaşlar ücretsiz olarak takip edebilecek.



KONSERLER DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce Kocaeli’nin sevdiği sanatçılar Kocaeli Fuarı’nda sevenleri ile buluşacak. Kocaeli Fuarı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde 26 Haziran Çarşamba günü pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil ile başlarken 10 Temmuz Emre Aydın, 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer ve 30 Ağustos Göksel konseriyle sona erecek. Gebze Metin Oktay Stadı’nda düzenlenecek yaz etkinliklerinde ise 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek.

NİL KARAİBRAHİMGİL

Profesyonel sanat kariyerine “Ben Buraya Çıplak Geldim”, “Tek Taşımı Kendim Aldım”, “Nil FM”, “Nil Dünyası” gibi birbirinden özel albümler, Kanatlarım Var Ruhumda, Bütün Kızlar Toplandık, Ben Aptal Mıyım, Organize İşler Bunlar, İstanbul’da Sonbahar, Resmen Aşığım, Pırlanta, Hadi İnşallah, Evlenmek Gerek, Burası İstanbul gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Nil Karaibrahimgil, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla muhteşem bir konser verecek.