Kocaeli Anka Türkiye ikincisi oldu!

Kocaeli Uluslar Arası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Veteranlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden takımlarımızdan Kocaeli Anka finalde Eskişehir Biraz Veteran ile mücadele etti. Rakibi karşısında iyi mücadele etmesine karşın setleri 25-23 ve 25-17 kaybeden ekibimiz Türkiye ikincisi oldu. Kocaeli Anka takımına kupa ve madalyalarını Kocaeli Büyükşehir spor Başkanı Ali Bilgin takdim etti. Birinci olan Eskişehir Biraz Veteran’a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Aksu, ikinci olan Kocaeli Anka’ya da kupa ve madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ali Bilgi takdim etti.

GÜRHAN ÖZTÜRK: BİZİM İÇİN ONURDUR

Eskişehir ekibinde özellikle Derya Şen ve Selda Tarhan’ın etkili oyunu dikkatlerden kaçmazken, Kocaeli Anka Voleybol Antrenörü Gürhan Öztürk açıklamasında “İlk önce sevgili abimiz, Kocaeli ve Türk voleybolunun unutulmayacak isimlerinden Süha Küçüközler adına düzenlenen bu organizasyonda bulunmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Allah, Süha abimize rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Turnuva boyunca 5 maç yaptık ve bunların dördünü kazandık. Finaldeki rakibimiz gerçekten güçlüydü ama biz de elimizden geleni yaptık. Önemli olan sosyalleşmek ve kaynaşmaktı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet AKAY

KOCAELİ ANKA: 0 ESKİŞEHİR BİRAZ VETEREAN: 2

SALON: Uluslar Arası Fuar Merkezi

HAKEMLER: Furkan Adalı***, Birol Özdemir***

KOCAELİ ANKA: Senem Kılıç **, Derya Şanlıtürk***, Zuhal Kılıç**, Binar Kalkanlar**, Fidan Kodal Pehlivan**, Elga Aydın***, Selma Soybelli**, Betül Yiğit**, Hale Mavuk**, Fatma Bilge Öğütçüoğlu**, Buket Gürbüz**

ESKİŞEHİR BİRAZ VETERAN: Dilek Yalız Solmaz***, Derya Şen****, Nazmiye Yurdakol***, Sezer Karadayı***, Ayşe Kök***, Selda Tarhan****, Elgin Korkubilmez***, Begüm Beksin Kulaç***

SETLER: 23-25,17-25