Nicomedia Masters kürsüyü kaçırdı! “1-2”

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden takımlarımızdan Nicomedia Masters üçüncülük maçında Kocatepe Antalya Masters ile oynadı. Büyük bir çekişme içerisinde geçen maçı Antalya ekibi 20-25, 28-26 ve 5-15’lik set skorları ile 2-1 kazandı ve üçüncü oldu.

KUPA AHMET AKSU’DAN

Nicomedia’da Sibel ve Ahu etkili olurken, konuk ekipte Hatice ile Rafia öne çıkan isimler oldu. İlk seti kaybeden, ikinci seti kazanan ekibimiz Nicomedia, karar setinde basit hatalar yaptı ve maçı 2-1 kaybederek Türkiye dördüncüsü oldu. Maç sonrası üçüncü olan Kocatepe Antalya Masters’a kupa ve madalyalarını, Türkiye Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Aksu verdi.

NICOMEDIA MASTERS: 1 KOCATEPE ANTALYA MASTERS: 2

SALON: Interteks

HAKEMLER: Birol Özdemir***, M.Ali Yılmaz***

NICOMEDIA MASTERS: Yasemin Aydın Deda***, Yeliz Işık Tekiner***, Ahu Karan**, Ayça Tercan***, Burcu Zeren**, Yasemin Gürel Baş**, Sibel Güldağ**, Vildan Akbaş**, Ayşegül Aktaş**, Neslihan Zoboğlu**

KOCATEPE ANTALYA MASTERS: Burçin Yıldız***, Pınar Elma***, Ekmel Tağ***, Nihal Ayengin***, Leyla Demirkan***, Hatice Okçu***, Refia Ece Engin***, Fatma Konya**, Nuray Soydaş**, Sinem Gündüz**, Leyla Demirkan**, Berna Erim**, Semrin Çapar***

SETLER: 20-25,28-26,15-5