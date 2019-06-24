Büyük Kocaelispor turnuvaya renk kattı

İzmit’te Uluslar Arası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Veteranlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Büyük Kocaelispor organizasyonu altıncı sırada tamamladı. 6 maçta 3 galibiyet çıkaran ekibimiz son maçında İzmir Dokuz Eylül Veteran’a 25-20 ve 25-10’luk setlerle mağlup oldu. Takım kaptanı Adnan Öztürk “Arkadaş grubumuz ile katıldığımız turnuvada elimizden geleni yaptık. Voleybolun eski çınarlarını burada görmek gerçekten büyük keyif. Takım arkadaşlarıma, federasyon yetkililerine ve hakemlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜK KOCAELİSPOR: 0 DOKUZ EYLÜL VETERAN: 2

SALON: Interteks

HAKEMLER: Ümit Akman***, Yasin Yıldız***

BÜYÜK KOCAELİSPOR: Kemal Ayabak**, Adnan Öztürk**, Nihat Kılıç**, Doğan Çil**, Zekai Çıray***, Besim Subaşı**, Murat Peker**, Ersan Erkoz**, Hakan Ayabakan**, Erdinç Öztanç**

DOKUZ EYLÜL VETERAN: Kubilay Yavuz***, Volkan Öztırat***, Volkan Özakman***, Hulusi Çalık***, Metin Atlas***, Ramiz Giray***, Ali Arpacıoğlu***, Bülent Toklucu***

SETLER: 10-25,20-25