Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Dün 11:05 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 11:06 TSİ
Kara Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 32 gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz