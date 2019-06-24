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Kara Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 32 gözaltı kararı mask
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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Dün 11:05 TSİ AA Ankara- Asayiş

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