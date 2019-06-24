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Faruk Bostan: Aydın Ünlü iş yerimi bastırdı

Cefa Vinç'in sahibi Faruk Bostan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye ateş püskürdü.
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Cefa Vinç'in sahibi Faruk Bostan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü iş yerini bastığını iddia ederek Ünlü’ye ateş püskürdü. Eşkıya mısınız ulan siz diyen Bostan, Ünlü’ye yönelik "Köpeğine beni aratıp sinkaflı küfürler ettiriyorsun.İşyerimi ben yokken bastırtıyorsun.Ben geldim hadi sizde gelin bekliyorum" dedi.

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Yorumlar

(4)
04

Izmit - Vatandaş; Aydın Ünlü Yusuf Kenek'in talebesiydi. Sonuç ikisi içinde hüsran.. Aydın daha kötü apoya bile saygı duymak zorunda kaldı düşünün düştüğü durumu.

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 22:05
03

Firat - Abdullah Öcalan size neyi hatırlatıyor..kardeşi Osman size yakınını çok merak ediyorum...Aydın bey..oyuncak yaptınız davayı...

Yanıtla . 10Beğen 24 Haziran 13:59
02

Vatandaş - bir zamanlar yusuf kenek diye izmit merkez ilçe başkanı vardı. Oda milleti tehdit ederdi.

Yanıtla . 7Beğen 24 Haziran 13:27
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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