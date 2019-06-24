Cefa Vinç'in sahibi Faruk Bostan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü iş yerini bastığını iddia ederek Ünlü’ye ateş püskürdü. Eşkıya mısınız ulan siz diyen Bostan, Ünlü’ye yönelik "Köpeğine beni aratıp sinkaflı küfürler ettiriyorsun.İşyerimi ben yokken bastırtıyorsun.Ben geldim hadi sizde gelin bekliyorum" dedi.

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