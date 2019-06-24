Cefa Vinç'in sahibi Faruk Bostan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü iş yerini bastığını iddia ederek Ünlü’ye ateş püskürdü. Eşkıya mısınız ulan siz diyen Bostan, Ünlü’ye yönelik "Köpeğine beni aratıp sinkaflı küfürler ettiriyorsun.İşyerimi ben yokken bastırtıyorsun.Ben geldim hadi sizde gelin bekliyorum" dedi.
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Yorumlar
(4 )
Izmit - Vatandaş; Aydın Ünlü Yusuf Kenek'in talebesiydi. Sonuç ikisi içinde hüsran.. Aydın daha kötü apoya bile saygı duymak zorunda kaldı düşünün düştüğü durumu.
Firat - Abdullah Öcalan size neyi hatırlatıyor..kardeşi Osman size yakınını çok merak ediyorum...Aydın bey..oyuncak yaptınız davayı...
Vatandaş - bir zamanlar yusuf kenek diye izmit merkez ilçe başkanı vardı. Oda milleti tehdit ederdi.
halis başiskele - helal
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