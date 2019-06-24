İzmitli Tolga Şanbay gururumuz oldu!

İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şanbay, alt yapı koordinatörlüğünü yaptığı Altınordu Kulübü ile harika bir sezonu daha geride bıraktı. Çok sayıda yıldız futbolcunun Türk futboluna kazanılmasında emeği olan Şanbay, Elit U-15, U-17 Türkiye şampiyonluğu, U-19 Elit B Türkiye şampiyonluğu, Elit U-16 2. Grup şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü ile Elit U-14 Türkiye ikinciliği unvanları ile sezonu bitirdi. Kocaelispor alt yapısında ve A takımında da forma giyen, tam 8 yıl boyunca Fenerbahçe alt yapısında çok önemli hizmetleri bulunan Şanbay, sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın parmakla gösterdiği kulüplerden Altınordu’da İzmit’i en iyi şekilde temsil ediyor.