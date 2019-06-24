İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şanbay, alt yapı koordinatörlüğünü yaptığı Altınordu Kulübü ile harika bir sezonu daha geride bıraktı. Çok sayıda yıldız futbolcunun Türk futboluna kazanılmasında emeği olan Şanbay, Elit U-15, U-17 Türkiye şampiyonluğu, U-19 Elit B Türkiye şampiyonluğu, Elit U-16 2. Grup şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü ile Elit U-14 Türkiye ikinciliği unvanları ile sezonu bitirdi. Kocaelispor alt yapısında ve A takımında da forma giyen, tam 8 yıl boyunca Fenerbahçe alt yapısında çok önemli hizmetleri bulunan Şanbay, sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın parmakla gösterdiği kulüplerden Altınordu’da İzmit’i en iyi şekilde temsil ediyor.
Bugün 11:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
İzmitli Tolga Şanbay gururumuz oldu!
İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şanbay, alt yapı koordinatörlüğünü yaptığı Altınordu Kulübü ile harika bir sezonu daha geride bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz