Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:19 TSİ- Spor G: Bugün 11:21 TSİ

İzmitli Tolga Şanbay gururumuz oldu!

İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şanbay, alt yapı koordinatörlüğünü yaptığı Altınordu Kulübü ile harika bir sezonu daha geride bıraktı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İlimizin yetiştirdiği genç ve başarılı teknik adamlardan Tolga Şanbay, alt yapı koordinatörlüğünü yaptığı Altınordu Kulübü ile harika bir sezonu daha geride bıraktı. Çok sayıda yıldız futbolcunun Türk futboluna kazanılmasında emeği olan Şanbay, Elit U-15, U-17 Türkiye şampiyonluğu, U-19 Elit B Türkiye şampiyonluğu, Elit U-16 2. Grup şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü ile Elit U-14 Türkiye ikinciliği unvanları ile sezonu bitirdi. Kocaelispor alt yapısında ve A takımında da forma giyen, tam 8 yıl boyunca Fenerbahçe alt yapısında çok önemli hizmetleri bulunan Şanbay, sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın parmakla gösterdiği kulüplerden Altınordu’da İzmit’i en iyi şekilde temsil ediyor.

Bugün 11:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Göztepe, ikinci İzmitliyi almak üzere mask
Göztepe, ikinci İzmitliyi almak üzere
Antrenör kurs fiyatları belli oldu mask
Antrenör kurs fiyatları belli oldu
Serkan Demirol: Güzel bir camiaya geldim mask
Serkan Demirol: Güzel bir camiaya geldim
Elaziz gitti, Elazığ geldi! mask
Elaziz gitti, Elazığ geldi!
Nebil Uzun teşekkür etti mask
Nebil Uzun teşekkür etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'in programı iptal! mask
Hürriyet'in programı iptal!
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak mask
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak

GALERİ

620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı mask
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL