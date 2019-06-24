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Özgür Vurur:Bu sezonu asla unutmayacağım!

Geçen sezon Gebzespor’da iki dönem birden geçiren ve takımı ligde tutmak için büyük bir mücadele örneği ortaya koyan ve yeni sezon için Darıca Gençlerbirliği ile anlaşan deneyimli teknik adam Özgür Vurur’dan sitem dolu açıklamalar geldi.
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ANLATSAK NEYE YARAR

Gazetemize açıklamalar yapan Özgür Vurur şu açıklamaları yaptı: Hayatta her şey var. Sporda da öyle. Şampiyon da olursun, ligden de düşersin. Hayat bir şekilde devam eder. Ama gerek futbol gerekse de teknik adamlık kariyerimde unutamayacağım bir sezon geçirdim. Her şey elimizdeydi, son maça kadar taşımıştık. Ama son maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu şekilde düşmek beni çok üzdü. Tabii ki anlatılacak çok şey var. Ama neyi değiştirecek ki?

KOCAELİSPOR’UN BURALARDA NE İŞİ VAR

Kocaelispor için de üzgünüm. Play-Off’lar, finaller hatayı affetmiyor. Şu bir gerçek ki Kocaelispor çıkmalı, koca camianın buralarda ne işi var? Yakında kongreleri var. Umarım camiaya layık bir yönetim kulübün başına geçer. Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın Arif Gülen ile TFF seçimlerinde, İstanbul’da bir araya geldik. Görüşmemiz olumlu geçti ve bir kez daha Darıca ile anlaştım. Şunu iyi biliyorum ki Arif Bey’in önünde aşması gereken çok engel var.

FUTBOLCUYA ÖDEMELER BENİM ÇOK ÖNEMLİ

Çalıştığım takımlarda önemsediğim ilk konu ödemelerdir. Maaşlarda aksama olabilir ama primler kesinlikle verilmeli. Futbolcu evine ekmek götürebilmeli, kız arkadaşı ile çıkıp dolaşabilmeli, anasına babasına bakabilmeli. Bunu yaşadığım takımlar oldu. Sen topçuna para veremezsen nereye kadar “Hadi koçum, aslanım” diyerek oynatabilirsin. Tabii ki transferin de açılması ve takıma oyuncu alınması da gerekiyor. Bakalım, süreç ne gösterecek göreceğiz. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 11:20 TSİ - Spor

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