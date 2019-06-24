Türkiye’nin güzide merkez ilçelerinden İzmit’te 28 Haziran etkinlikleri ilgi ile takip edilecek. Bu etkinliklerden birisi de buz üzerinde olacak. Artistik paten, senkronize, shorttrack ve buz hokeyi şovlarının sunulacağı etkinlikleryıkılan İsmetpaşa Stadı’nda yer alan Buz Sarayı’nda gerçekleşecek. Buzun Kocaeli’deki kraliçesi Rana Belkıs Göçmen “28 Haziran için çok güzel şovlar organize ettik. Etkinliklerimiz gün boyu sürecek. 7’den 70’e herkesi İzmit Buz Sarayı’na bekliyoruz” diye konuştu.
Dün 11:21 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:22 TSİ
28 Haziran’da buzda buluşalım şov var!
28 Haziran’da İzmit’in kurtuluşunun 99. yılını kutlayacağız.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz