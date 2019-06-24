Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 11:21 TSİ- Spor G: Dün 11:22 TSİ

28 Haziran’da buzda buluşalım şov var!

28 Haziran’da İzmit’in kurtuluşunun 99. yılını kutlayacağız.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’nin güzide merkez ilçelerinden İzmit’te 28 Haziran etkinlikleri ilgi ile takip edilecek. Bu etkinliklerden birisi de buz üzerinde olacak. Artistik paten, senkronize, shorttrack ve buz hokeyi şovlarının sunulacağı etkinlikleryıkılan İsmetpaşa Stadı’nda yer alan Buz Sarayı’nda gerçekleşecek. Buzun Kocaeli’deki kraliçesi Rana Belkıs Göçmen “28 Haziran için çok güzel şovlar organize ettik. Etkinliklerimiz gün boyu sürecek. 7’den 70’e herkesi İzmit Buz Sarayı’na bekliyoruz” diye konuştu.

Dün 11:21 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Elaziz gitti, Elazığ geldi! mask
Elaziz gitti, Elazığ geldi!
Ultras Gulf, Hodrimeydan’dan ayrıldı mask
Ultras Gulf, Hodrimeydan’dan ayrıldı
Göztepe, ikinci İzmitliyi almak üzere mask
Göztepe, ikinci İzmitliyi almak üzere
Antrenör kurs fiyatları belli oldu mask
Antrenör kurs fiyatları belli oldu
Serkan Demirol: Güzel bir camiaya geldim mask
Serkan Demirol: Güzel bir camiaya geldim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı mask
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL