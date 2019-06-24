28 Haziran’da buzda buluşalım şov var!

Türkiye’nin güzide merkez ilçelerinden İzmit’te 28 Haziran etkinlikleri ilgi ile takip edilecek. Bu etkinliklerden birisi de buz üzerinde olacak. Artistik paten, senkronize, shorttrack ve buz hokeyi şovlarının sunulacağı etkinlikleryıkılan İsmetpaşa Stadı’nda yer alan Buz Sarayı’nda gerçekleşecek. Buzun Kocaeli’deki kraliçesi Rana Belkıs Göçmen “28 Haziran için çok güzel şovlar organize ettik. Etkinliklerimiz gün boyu sürecek. 7’den 70’e herkesi İzmit Buz Sarayı’na bekliyoruz” diye konuştu.