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Dün 11:21 TSİ- Spor G: Dün 11:23 TSİ

Beyzanur Türkiye şampiyonu oldu!

Beyzanur Yıldıztekin’den bir gurur öyküsü daha.
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Beyzanur Yıldıztekin’den bir gurur öyküsü daha. İlimizin başarılı judocuları arasında yer alan ve Milangaz Hacer Demirören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe bölümü 10. sınıf öğrencisi olan Beyzanur Yıldıztekin, Samsun'da düzenlenen Türkiye Judo Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde rakiplerini bir bir mağlup etti ve şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda Kağıtspor’da sporcu olan Beyzanur’u Okul müdürü Ömer Gökdemir, okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri arkadaşları büyük başarısından dolayı tebrik ederken, okul idaresi başarılı sporcuyu ödüllendirdi.

Dün 11:21 TSİ - Spor

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