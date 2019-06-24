Beyzanur Yıldıztekin’den bir gurur öyküsü daha. İlimizin başarılı judocuları arasında yer alan ve Milangaz Hacer Demirören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe bölümü 10. sınıf öğrencisi olan Beyzanur Yıldıztekin, Samsun'da düzenlenen Türkiye Judo Anadolu Yıldızlar Ligi finallerinde rakiplerini bir bir mağlup etti ve şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda Kağıtspor’da sporcu olan Beyzanur’u Okul müdürü Ömer Gökdemir, okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri arkadaşları büyük başarısından dolayı tebrik ederken, okul idaresi başarılı sporcuyu ödüllendirdi.
Dün 11:21 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:23 TSİ
Beyzanur Türkiye şampiyonu oldu!
Beyzanur Yıldıztekin’den bir gurur öyküsü daha.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz