Serkan Demirol: Güzel bir camiaya geldim

3. lig takımlarından Fethiyespor, Sivas Belediyespor'dan İzmitli kaleci Serkan Demirol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor’da da forma giyen Serkan “Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu kulübü layık olduğu yerlere çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Geçen yıl Fethiyespor ile iki kez rakip olmuştuk. Zor bir süreçten geçmişlerdi. Güzel bir camiaya geldiğimi düşünüyorum. İnşallah tekrardan ayaklanma zamanı” dedi.