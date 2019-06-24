Göztepe, ikinci İzmitliyi almak üzere

Süper Lig takımlarından Göztepespor, İzmitli futbolcu Emrah Başsan ile görüşüyor. Geride bıraktığımız sezon Erzurum’da forma giyen Emrah’ın transfer olması halinde, Göztepe’de ikinci İzmitli futbolcu olacak. Göztepe’nin diğer İzmitli futbolcusu ise sol bek Berkan Emir.