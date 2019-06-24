Süper Lig takımlarından Göztepespor, İzmitli futbolcu Emrah Başsan ile görüşüyor. Geride bıraktığımız sezon Erzurum’da forma giyen Emrah’ın transfer olması halinde, Göztepe’de ikinci İzmitli futbolcu olacak. Göztepe’nin diğer İzmitli futbolcusu ise sol bek Berkan Emir.
Bugün 11:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:27 TSİ
Göztepe, ikinci İzmitliyi almak üzere
Süper Lig takımlarından Göztepespor, İzmitli futbolcu Emrah Başsan ile görüşüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz