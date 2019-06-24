Elaziz gitti, Elazığ geldi!

TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor isim ve logo değişikliğine gitti. Faaliyetlerine 2014 yılında başlayan ve aynı sezon Elazığ 1.Amatör Küme’de şampiyon olarak BAL’a yükselen ve 2015-2016 futbol sezonunda ise BAL’dan TFF 3. Ligi’ne çıkan Elaziz Belediyespor, isim değişikliğine gitti. Yönetim Kurulu yeni sezonda “Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü” olarak faaliyetlere devam edileceğini duyurdu.