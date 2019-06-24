TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor isim ve logo değişikliğine gitti. Faaliyetlerine 2014 yılında başlayan ve aynı sezon Elazığ 1.Amatör Küme’de şampiyon olarak BAL’a yükselen ve 2015-2016 futbol sezonunda ise BAL’dan TFF 3. Ligi’ne çıkan Elaziz Belediyespor, isim değişikliğine gitti. Yönetim Kurulu yeni sezonda “Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü” olarak faaliyetlere devam edileceğini duyurdu.
Bugün 11:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:29 TSİ
Elaziz gitti, Elazığ geldi!
TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor isim ve logo değişikliğine gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz