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Ultras Gulf, Hodrimeydan’dan ayrıldı

Kocaelispor’un en yaratıcı, en hareketli ve üretken taraftar grubu Gulf Ultras, Hodrimeydan çatısı altından ayrıldığını açıkladı.
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Kocaelispor’un en yaratıcı, en hareketli ve üretken taraftar grubu Gulf Ultras, Hodrimeydan çatısı altından ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde.

ARMAYI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ!

Mayıs 2017'de Hodri Meydan'ın çatısı altında kurduğumuz Ultras Gulf grubumuz; "Sadece Kocaelispor" ilkesini benimseyerek zamanından, işinden ve evinden fedakarlık etmiştir. Tribün görselliğinin ve bütünlüğünün daha iyi seviyelere çıkması için karşılıksız olarak mücadele eden grubumuz ilk gününden bu gününe kadar kişilere değil renklere bağlı kalmıştır. Tribünde yaşanan güncel olaylar, dönen dolaplar ve sevdamıza yakışmayan düşünceler sebebiyle artık Hodri Meydan çatısı altında değiliz. Bizler Kocaelispor armasını asla yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz, bu yolda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz.

Dün 11:42 TSİ - Spor

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