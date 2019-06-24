Bu kez sahnede değil, sahada ter attılar

Hisaryenspor’un başarılı antrenörlerinden ve aynı zamanda Hisareyn Mahalle Muhtarı olan Muammer Akçay, Gölcük’teki Karadenizli ses sanatçılarını ağırladı. Karadeniz’in güçlü seslerinden Melih Kahveci, Bahattin Kılıç, Mustafa Bayraktar, Onur Özkan, Engin Çeb ve bir çok sanatçı futbol yeteneklerini konuştururken, esnaflardan Sedat Kul ve Ramazan Karal da maçta yer alan isimler arasındaydı. Tam sahada 11’e 11 yapılan maç 90 dakika sürdü, sanatçılar tempoları ile gençlere taş çıkardı.

MUAMMER AKÇAY: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İŞTE BU

Genç ve başarılı teknik adam Muhtar Muammer Akçay ‘”İlimizde bulunan sanatçılarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hepsi birbirinden değerli ve futbolla iç içe. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın sporla uğraşmaları bizi mutlu ediyor ve bu da diğer insanlara örnek oluyor. Sanatçılarımız sporun ne kadar önemli olduklarını dile getirirken, maçlarda büyük keyif aldıklarını ifade ediyorlar. Sık sık bir araya gelmeye ve terlemeye devam edeceğiz” dedi.