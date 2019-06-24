Tuğba ve Eray, Dünya üçüncüsü oldu

İlimizin gurur abideleri, iki Milli karatecimiz Tuğba Yakan ile Eray Şamdan, Kanada'da yapılan Seri A Karate şampiyonasında ülkemize bronz madalya kazandırarak yine kürsüde yerlerini aldı. Öte yandan 1988 İstanbul doğumlu Serap Özçelik Arapoğlu da Kanada’da üçüncü olmayı başardı.