İlimizin gurur abideleri, iki Milli karatecimiz Tuğba Yakan ile Eray Şamdan, Kanada'da yapılan Seri A Karate şampiyonasında ülkemize bronz madalya kazandırarak yine kürsüde yerlerini aldı. Öte yandan 1988 İstanbul doğumlu Serap Özçelik Arapoğlu da Kanada’da üçüncü olmayı başardı.
Bugün 11:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:51 TSİ
Tuğba ve Eray, Dünya üçüncüsü oldu
İlimizin gurur abideleri, iki Milli karatecimiz Tuğba Yakan ile Eray Şamdan, Kanada'da yapılan Seri A Karate şampiyonasında ülkemize bronz madalya kazandırarak yine kürsüde yerlerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz