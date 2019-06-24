2019-2020 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu. Buna göre Pro-Lisans Kursu toplam 45 bin, Elit A Lisans ve Elit Genç A kursları 15’er bin lira oldu. İşte fiyatlar.
Bugün 11:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:52 TSİ
Antrenör kurs fiyatları belli oldu
2019-2020 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz