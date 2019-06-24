Ali Babacan yeni parti için düğmeye bastı!

23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlanmasının ardından yeni parti iddiaları tekrar yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Gazeteci Deniz Zeyrek de yeni parti iddialarına ilişkin FOX TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Deniz Zeyrek şu ifadeleri kullandı:
"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu"
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Yorumlar
(5 )
Hamiyet Sahin - İmamoğlu oyları 40 yamalı bohça gibi.dikişler ne zaman atacak takip edin.bu başarının sırrı ne ?işte arkasındaki kadrolardan biri.bari 1 hafta 1 ay geçsin.
Izmit - Akepenin tükendiğini gören akepe kurucuları yeni bir parti kurarak aynı seçmeni elde tutmayı planlamaktadırlar. değişen bir şeyin olmadığı zihniyetin aynı taze beyinler ile daha ileriye taşıma çabasıdır.
Erol Demirbek - ahmet davutoğlu TÜRK.
Erol Demirbek - BAKMAK LAZIM GEÇMİŞTE NELER OLMUŞ HANGİ DEVLETLER KİMLERLE TEMAS KURMUŞ KORUMUŞ KOLLAMIŞ. YETİŞTİRMİŞ. MİLLİ DURUŞ KİMLERDE VAR KİMLERDE YOK. DIŞ GÜÇLER TÜRKİYE İÇİN DAİMA BİR YEDEK SİYASİ BULUNDURURLAR DENİR ARAŞTIRMAK LAZIM. KİM DEVLETİ AVRUPA MAHKEMESİNE VERMİŞ SONRA GERİ ÇEKMİŞ.
Cafer Güneş - Ali Babacan, Davutoğlu'ndan daha aktif ve dinamik biri.umarim yeni parti lafta kalmaz ve kurulur.
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