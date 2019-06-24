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Nuh Çimento’dan geleneksel piknik

Nuh Çimento Grup çalışanları, Maşukiye’ de bulunan Cevizdibi Restoran’da gerçekleştirilen geleneksel aile pikniğinde bir araya geldi. Çalışanlar günün stresini attı.
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Nuh Çimento Grup bünyesinde bulunan Nuh Çimento, Nuh Beton, Nuh Yapı ve Çimnak şirketlerinin çalışanları, Maşukiye Cevizdibi Restoran’da düzenlenen geleneksel aile pikniğinde bir araya geldi. Etkinliğe Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Ersin Başyıldız, Yurtdışı Satış Direktörü Abdülhamit Akçay, Üretim Grup Müdürü Selahattin Çelik, fabrika yöneticileri ve çok sayıda çalışan katıldı. Gün boyunca süren piknikte ailelerin güzel ve hoş vakit geçirmeleri için canlı müzik, oyunlar ve yarışmalar yapıldı. Keyifli bir gün geçiren çalışanlar aileleri ile birlikte piknik organizasyonunda stres attı.

BOL EĞLENCELİ GÜN

Kartepe Maşukiye Cevizdibi Restoran’da gerçekleştirilen eğlenceli piknik organizasyonuna yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden geleneksel aile pikniğinde düzenlenen birçok etkinlikle çalışanlar aileleri ile birlikte stres attı. Zengin ve lezzetli ikramlarında yapıldığı etkinlikte çocuklar bol eğlenceli bir gün geçirdi.

SÜRPRİZ HEDİYELER

Doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleştirilen aile pikniğinde yetişkinler için voleybol, halat çekme, tavla turnuvası, sandalye kapma gibi birçok eğlenceli oyunl düzenlenirken, çocuklar içinde şişme oyun parkları, yüz boyama, resim yapma gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Palyaçolarla eşliğinde keyifli bir gün geçiren çocuklara sürpriz hediyeler verildi. 

Bugün 12:06 TSİ - Yaşam

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