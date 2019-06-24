SEKA Kağıt Müzesi’nde görkemli mezuniyet sergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi’nde Değirmendere Ali Özbay MYO Mezuniyet Sergisi açılışı düzenlendi. Sergide sanatseverlere, 2017 yılında eğitim-öğretime başlayıp, 2019 yılında eğitimlerini tamamlamak üzere olan, okulun Kuyumculuk ve Takı Tasarımı ile Seramik, Cam ve Çinicilik programı öğrencilerinin cam, seramik, takı ve çini atölyelerinde okul hayatları boyunca ürettikleri eserler sergileniyor.

SANATSEVERLER AKIN ETTİ

Kocaeli İl Kültür Turizm Vekili Ercan Yamen, Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Kültür Evi Müdürü Öğretim Gör. Yıldırım Karadeniz, Kültür Bakanlığı Seramik Sanatçısı Mehmet Yıldırım, Tarihçi Yazar Volkan Şenel, Kocaeli Turizm Dernek Başkanı Soner Genç, KOÜ öğretim elemanları, sanatseverler ve öğrencilerin katılımıyla açılışı gerçekleşen sergide bulunan seramik, cam, çini ve takı çalışmalar büyük beğeni topladı.

SERGİ 28 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol ve sanatseverler sergideki eserleri gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretim elemanları ve öğrencilere sergiye katkılarından dolayı belge takdimi ile sergi açılışı tamamladı. Büyük beğeni toplayan sergi, 28 Haziran tarihine kadar SEKA Kağıt Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.