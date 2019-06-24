Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Değirmendereli - @Burcu41 01 nolu yoruma cevabı: Boş yorum yapmışsın. Aıle ne kadar yüklense de bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. İşte senin gibi tipler sokakta gördüklerini şikayet etmez geçer gider sonra aileye atarsa kabahati sonuçları bu oluyor. Soruyorum sana kaç defa birilerini şikayet ettin de kabahati aileye atabılıyorsun. Ben sana şunu dicem emin ol toplum olarak kayıtsız ve sessiz kaldığımız için gencler rahat davranıp sonucu kötü biten işlere giriyor.