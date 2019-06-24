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Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Gölcük'te 22 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı G., metruk bir binada bali ve çakmak gazı çekmesi sonucu ailesi tarafından baygın halde bulundu.
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Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi'nde 22 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı G., metruk bir binada bali ve çakmak gazı çekmesi sonucu ailesi tarafından baygın halde bulundu. Olayla ilgili hemen polis ve sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baygın halde duran genç, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkerim Rıfkı G., kurtarılamadı. Gencin cenazesi bugün (Pazartesi) öğle namazında Halıdere Merkez Camii'nden kaldırılarak Halıdere Mezarlığına defnedilecek. Diğer yandan ise polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yorumlar

(4)
04

Rambo - bir insanı vezir de eden rezilde eden arkadaş ortamıdır seçecekleri arkadaşlara çok dikkat edecekler bu zamanın gençlerinde maalesef böyle şeyler pek yok

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 18:23
02

Ersoy Kandemir - Daha da Amatemi ÇAMATEMİ 540 güne yapacağız diyorlar,Allah’tan rahmet diliyorum,çok acı!

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 13:30
01

Burcu41 - Aile aile olmadi mi boyle oluyor.

Olan hep cocuklara oluyor.olen öldügüyle kaldı.Cok yazik.Allah rahmet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 12:28
03

Değirmendereli - @Burcu41 01 nolu yoruma cevabı: Boş yorum yapmışsın. Aıle ne kadar yüklense de bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. İşte senin gibi tipler sokakta gördüklerini şikayet etmez geçer gider sonra aileye atarsa kabahati sonuçları bu oluyor. Soruyorum sana kaç defa birilerini şikayet ettin de kabahati aileye atabılıyorsun. Ben sana şunu dicem emin ol toplum olarak kayıtsız ve sessiz kaldığımız için gencler rahat davranıp sonucu kötü biten işlere giriyor.

Yanıtla . 1Beğen 24 Haziran 16:31
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