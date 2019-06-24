Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:35 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:39 TSİ

Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı

Darıca'da seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı. Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün 12:35 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Rambo - her zaman olduğu gibi

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 18:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm
Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi mask
Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
Seka Tüneli girişinde feci kaza! Araç takla attı mask
Seka Tüneli girişinde feci kaza! Araç takla attı
İYİ Partili Ersoy tutuklandı mask
İYİ Partili Ersoy tutuklandı
14 yaşındaki Mustafa Efe lösemiye yenildi mask
14 yaşındaki Mustafa Efe lösemiye yenildi
İki arkadaşın şüpheli ölümü!.. mask
İki arkadaşın şüpheli ölümü!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'in programı iptal! mask
Hürriyet'in programı iptal!
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak mask
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak

GALERİ

620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı mask
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL