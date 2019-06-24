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Dün 12:39 TSİ- Kültür-Sanat G: Dün 12:41 TSİ

Konyalılar, Edirne’nin tarihi yerlerini gezdi

Konyalılar ve Karamanlılar Kültür Dayanışma Derneği üyeleri, yaz etkinlikleri kapsamında Edirne’nin tarihi ve önemli yerlerini gezerek, stres attılar.
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Gölcük’te faaliyet gösteren Konyalılar ve Karamanlılar Kültür Dayanışma Derneği üyeleri, yaz etkinlikleri kapsamında Edirne’ye gezi düzenledi. Dernek Başkanı Nuri Akkol ve dernek yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Edirne’ye giden dernek üyeleri, tarihi yerleri gezerek, bilgi aldı. Bol bol fotoğraf çektiren ve kaynaşan dernek üyeleri, günlük yaşamın yorgunluğunu atmaya çabaladı.

“MEMNUN KALDILAR”

Edirne gezisi hakkında değerlendirmelerde bulunan dernek başkanı Nuri Akkol, “Biz dernek olarak her yaz aylarında yaz etkinliğimizi yapıyoruz. Bu etkinlikler kapsamında bu yıl ülkemizin tarihi yerlerini gezip görmek ve kültürlerini öğrenmek için ilk olarak Edirne ilimize tur düzenledik.Güzel bir çalışma oldu. Üyelerimiz bu çalışmalardan çok memnun kaldılar. Önümüzdeki günlerde düzce turumuz başlıyor” dedi.

Dün 12:39 TSİ - Kültür-Sanat

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