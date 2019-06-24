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Darıca’da toplu sünnet töreni

Darıca Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen toplu sünnet törenlerinde 600 çocuk sünnet edildi.
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Darıca Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni, Darıca Sahilinde bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, AKP Kocaeli İl Yöneticisi Murat Arslan, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcıları Abdüllatif Özkan ve Cüneyt Şentürk ile birlikte muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BIYIK DESTEK VERDİ

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve büyük bir coşku içinde gerçekleşen Sünnet Şöleni öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sünnet olan çocuklarla birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra üstü açık otobüsle çocuklar ve Başkan Bıyık, konvoy eşliğinde şehir turu atarak halkı selamladılar. Şölenin açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün erkekliğe ilk adımını atan sevgili çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak ve bu heyecan ile mutluluğu beraber yaşamak için bir araya geldik" dedi.

Dün 12:40 TSİ - Yaşam

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