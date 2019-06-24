Dün 12:42 TSİ - Yaşam

Okuldan ayrılan öğretmenlere duygusal veda

Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, hem emekli olan hem de tayini çıkan öğretmenleri için veda yemeği düzenledi. Yemekte duygusal anlar yaşandı.