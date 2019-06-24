Okuldan ayrılan öğretmenlere duygusal veda

Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, emekli olan edebiyat öğretmenleri Yüksel Yıldırım ile tayini çıkan öğretmenleri Şehide Keçeci, Güliz Çelik ve özür durumu nedeniyle okluldan ayrılan Nilay Özçiftçi ile Hakan Demir için veda töreni düzenlediler. Yazlık Ilıca Tesislerinde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.
ÖĞRETMENLERE PLAKET
Veda töreninde kısa bir konuşma yapan Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Doğan emekli olan öğretmenlere yeni hayatlarında mutluluklar dileyerek, plaket takdiminde bulundu. Tören çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz