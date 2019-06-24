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Dün 12:42 TSİ- Yaşam G: Dün 12:43 TSİ

Okuldan ayrılan öğretmenlere duygusal veda

Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, hem emekli olan hem de tayini çıkan öğretmenleri için veda yemeği düzenledi. Yemekte duygusal anlar yaşandı.
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Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, emekli olan edebiyat öğretmenleri Yüksel Yıldırım ile tayini çıkan öğretmenleri Şehide Keçeci, Güliz Çelik ve özür durumu nedeniyle okluldan ayrılan Nilay Özçiftçi ile Hakan Demir  için veda töreni düzenlediler. Yazlık Ilıca Tesislerinde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.   

ÖĞRETMENLERE PLAKET

Veda töreninde kısa bir konuşma yapan Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Doğan emekli olan öğretmenlere yeni hayatlarında mutluluklar dileyerek, plaket takdiminde bulundu. Tören çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.

Dün 12:42 TSİ - Yaşam

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