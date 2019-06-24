Gölcük Necati Çelik, rutin toplandı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve hastane idaresinin rutin olarak yaptığı meslek grubu toplantıları, hastane de görev yapan hekimler ile devam ediyor. Hastane yetkilileri, toplantılarda hastalara daha iyi hizmet verilmesi için polikliniklerin yeniden düzenlenmesi konusunda karşılıklı görüş ve önerilerde bulunulduğunu aktardı. Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlivan, istğişare toplantılarına devam ederek, kararları ortak akıl ile almaya devam edeceklerini vurguladı.