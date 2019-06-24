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Muhtarlar, Güler’i ziyaret etti

Muhtarlar Derneği, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'i makamında ziyaret etti.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde görev başına gelen muhtarlar, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti. Yeni yönetimi ile ziyarete gelen muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Güler, “Muhtarlarımız bizim çalışmalarımızda mahallelerdeki temsilcilerimizdir. Yaptıkları işleri dolayısıyla fedakar bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında emek vermektedirler. Yeni yönetime çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.  Muhtarlar Dernek Başkanı aynı zamanda Tatlıkuyu Mahalle Muhtarı Cevat Karaman' da, Kaymakam Güler'e verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

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