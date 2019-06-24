31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde görev başına gelen muhtarlar, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti. Yeni yönetimi ile ziyarete gelen muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Güler, “Muhtarlarımız bizim çalışmalarımızda mahallelerdeki temsilcilerimizdir. Yaptıkları işleri dolayısıyla fedakar bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında emek vermektedirler. Yeni yönetime çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi. Muhtarlar Dernek Başkanı aynı zamanda Tatlıkuyu Mahalle Muhtarı Cevat Karaman' da, Kaymakam Güler'e verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.
Dün 12:43 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 12:44 TSİ
Muhtarlar, Güler’i ziyaret etti
Muhtarlar Derneği, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'i makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz