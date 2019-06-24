Beyaz eşya satışı düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar mayıs ayında yüzde 20 düşüşle 554 bin 874 adet oldu. İç satışlar ocak-mayıs döneminde ise yüzde 11 düşüşle 2.39 milyon adet olarak gerçekleşti.

DARALMA VAR

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, beyaz eşya satışlarında önemli bir belirleyici olan ilk defa satılan konut sayısının nisan ayında yüzde 29.6, mayıs ayında ise yüzde 39 daraldığına işaret ederek, bu gelişmelere karşın beyaz eşyadaki iç talep daralması yüzde 11'de kaldığını söyledi.