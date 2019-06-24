Kimse bu işten bir şey anlamadı

Kocaelispor’da sezona çok iyi giren ve ilk yarıdaki tüm maçlarda sahaya 11’de çıkan genç sağ bek Fatih Adıgüzel, devre arasındaki Antalya kampındaki bir antrenmanda sağ ayak üst adalesinden sakatlanmıştı. Kozan Belediyespor ile oynanan hazırlık maçına da çıkan ancak kısa bir süre sonra oyundan çıkmak zorunda kalan Fatih, o gün bu gündür formasına uzak kaldı.
ÇOK İLGİNÇ
Çapraz bağ ameliyatlarının bile 4-5 ayda tamamen iyileştiği bu zamanda Fatih’in aylarca formasından uzak kalmasına hiçbir anlam verilemedi. Kimi açıklamada “Futbolcu sakatlığını sakladı” derken, kimi yorumlarda da “Yanlış tedavide mi bulunuldu?” denildi. Ancak gerçek olan şu ki, Fatih takımından uzak kaldı, zorunlu olarak Onur Öztonga, Ali Keten, Kemal Can ve Küçük Kerem sağ bekte forma giymek zorunda kaldı. Kısacası sezonun en belirsiz konularından birisi de sağ bek Fatih’in sakatlığıydı!
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Yorumlar
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Yaman41 - Kesin yanlış tedavidir çünkü sakatlardan giden geri gelemedi çünkü kocaelisporun sağlık ekibi işin ehli deyil bence
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